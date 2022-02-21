Російський шоумен, комік і телеведучий Максим Галкін показав рідкісні кадри зі своїми дітьми, коли вони були ще зовсім крихітні.

Як пише Politeka.net, в Instagram Максим Галкін опублікував відео, зняте в гостях у сім'ї Меньшових. На відео ще зовсім маленькі Ліза, Гаррі і Клава демонстрували свої таланти, сидячи на руках у Алли Пугачової.

"Сьогодні свій ювілей відзначає Віра Валентинівна Алентова, неповторна, яскрава, улюблена мільйонами глядачів. Ми обожнюємо фільми з нею. Я з особливою теплотою завжди згадую всі зустрічі з цією обдарованою сім'єю, роботу з Юлею @juliavmenshova, бесіди з Володимиром Валентиновичем (колись ми навіть спектакль спільний задумували). Тепер коли з нами немає Володимира Меньшова - Віра Валентинівна - капітан цієї талановитої родини! Дай Бог здоров'я і довгих років!",- зворушливо привітав зірку "Москва сльозам не вірить" Галкін.

Шанувальники в мережі приєдналися до привітань, а також залишили компліменти дітям Пугачової і Галкіна.

"З ювілеєм Віру Валентинівну. Дуже мудра жінка", "Диво-дітки! А Лізавета така смішнюча!", "Дуже люблю Меньшових і фільми, які нам подарував цей режисер», «які ж чарівні», «як приємно на всіх дивитися», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Пугачова з'явилася разом з сім'єю: "не любить своїх молодших...".

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