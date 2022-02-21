Популярна актриса Анна Саліванчук вже давно активно веде соціальну мережу Instagram, розповідає про життя, показує дітей і міркує про важливі моменти у своїй кар'єрі, пише Politeka.net. Причому подобається артистці привертати увагу до себе, щоб її обговорювали і говорили про її нові історії.

В цей раз Саліванчук вирішила показати кілька варіантів нарядів спеціально для виходу в світ, вона не наважувалася вибрати щось одне з усіх образів, які їй припали до душі. До слова, можна відзначити, що свого стилю актриса не змінила.

Вона вибрала два екстравагантних сукні з акцентами на бюст, а також класичні костюми з оригінальним верхом. Імітація прозорості, сітчасті боки або чорний принт на тонкій тканині виглядали запам'ятовується. Жовте фатинове плаття з глибоким декольте також виглядало занадто яскраво через лимонного відтінку.

Схоже, Саліванчук не боїться експериментів, тому продовжує вибирати вбрання, що будуть робити родзинку з її фігурою.

Також Анна вирішила показати перед камерами свої найкращі образи, які її зачепили під час примірки. Влаштувавши короткий показ мод перед дзеркалом, Саліванчук вирішувала, який саме стиль їй підійде.

Костюм в сріблі або в стилі Тіффані? Сама Ганна запропонувала фанатам проголосувати, щоб вона вибрала найкращий вигляд для себе. Під піджак вона одягла топіки і один з них вельми вигідно підкреслив її класичний лук завдяки сіточці. Як можна помітити, Анна не любить приховувати себе, тому робить акценти на фігурі.

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