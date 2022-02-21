Популярная актриса Анна Саливанчук уже давно активно ведет социальную сеть Инстаграм, рассказывает о жизни, показывает детей и рассуждает о важных моментах в своей карьере, пишет Politeka.net. Причем нравится артистке привлекать внимание к себе, чтобы ее обсуждали и говорили о ее новых историях.

В этот раз Саливанчук решила показать несколько вариантов нарядов специально для выхода в свет, она не решалась выбрать что-то одно из всех образов, которые ей пришлись по душе. К слову, можно отметить, что своему стилю актриса не изменила.

Она выбрала два экстравагантных платья с акцентами на бюст, а также классические костюмы с оригинальным верхом. Имитация прозрачности, сетчатые бока или черный принт на тонкой ткани смотрелись запоминающееся. Желтое фатиновое платье с глубоким декольте также выглядело слишком ярко из-за лимонного оттенка.

Похоже, Саливанчук не боится экспериментов, поэтому продолжает выбирать наряды, что будут делать изюминку из ее фигурой.

Также Анна решила показать перед камерами свои лучшие образы, которые ее зацепили во время примерки. Устроив короткий показ мод перед зеркалом, Саливанчук решала, какой именно стиль ей подойдет.

Костюм в серебре или в стиле Тиффани? Сама Анна предложила фанатам проголосовать, чтобы она выбрала лучший вид для себя. Под пиджак причем она надела топики и один из них весьма выгодно подчеркнул ее классический лук благодаря сеточке. Как можно заметить, Анна не любит скрывать себя, поэтому делает акценты на фигуре.

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