Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна блогерка та дружина 56-річного українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Катя похизувалася шанувальникам своїм образом для фотосесії. Так, перед камерами дружина Віктора Павліка постала у красивій рожевій сукні довжини міді, у руках вона тримала красивий букет рожевих тюльпанів. Образ Катерина Реп'яхова доповнила нюдовим макіяжем.

"Що потрібно дівчинці для гарного настрою 😇

Красива сукня, квіти та гармонію в душі 🌹", - написала Катя.

Шанувальники зробили молодій дружині Віктора Павліка багато компліментів: "Вауууу🔥", "Красота 😍", "Така ніжна, як весна😍😍😍", "Красота ❤️", "Дуже ніжне платтячко, як хмаринка😍😍😍", "Красааа🔥", "Дуже гарно,зефірка😍😍😍😍", "Просто принцеса 😍красота😍 вам дуже йде такий ніжний образ", "Ідеальна сукня😍", "Такий ніжний образ😍 🤩", "Яка ж красота🌹".

Раніше Politeka повідомляла, що маленький син Віктора Павліка і Реп'яхової не на жарт їх здивував: "Доросли до...".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павліка вирішила поскаржитися українцям на життя: "Він мене не годує".

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка чесно зізналася у своїх проблемах зі здоров'ям: "Відбувається щось жахливе".