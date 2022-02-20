Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова часто отримує на свою адресу багато критики. Особливо це відбувається через різницю у віці з чоловіком, а також скандалів з однією з його колишніх дружин.

Причому Репяхова завжди реагує на критику і висловлює свою думку в мережі. Цього разу вона обурилася, що дуже часто з'являється неправдива інформація про неї і перевернуті факти, тому вона хоче трохи виговоритися і перевірити, чи знає хтось про неї щось правдиве і особисте.

"Ось і я вирішила трохи розважити вас: написала неправдиві речі про себе і серед них помістила тільки 1 факт, який є правдою. Виявляється фантазувати неправду дуже навіть забавно😂

1. Першою моєю роботою в Києві була хостесс на виставці компанії UMС;

2. Так і не навчила ВП дарувати мені квіти. Досі доводиться нагадувати;

3. Довго вмовляла маму, щоб я могла переїхати до Києва. Переговори тривали 2 роки;

4. Свого тата я бачила всього 3 рази в житті;

5. Вважаю, що чоловік зобов'язаний утримувати сім'ю;

6. З Дімою Карпачовим і Машею Єфросиніною познайомилася в соц.мережах, просто написала їм повідомлення в дірект;

7. Добре вчилася в школі. У батьківському домі висить 7 медалей з різних олімпіад і 1-за захист Манівської роботи;

8. Ми з чоловіком довго вибирали ім'я синові і не могли знайти компроміс;

9. Перший раз закордоном побувала в 18 років. Того ж разу заблукала в аеропорту;

10. Дуже переживала, коли починала вести Instagram. Думала, нічого не вийде. Але подруги підтримували мене. І я зважилася» - пише Репяхова.

До цього Котити похвалилася шанувальникам своїм образом для фотосесії. Так, перед камерами дружина Віктора Павлика постала в красивому рожевому платті довжини міді, в руках вона тримала красивий букет рожевих тюльпанів. Образ Катерина Репяхова доповнила нюдовым макіяжем.

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