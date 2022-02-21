Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Екатерина Репяхова поделилась необычными историями из личной жизни.

«Пост с выдуманными фактами обо мне - яркий пример того, как легко можно поверить всему написанному. Но не буду томить вас ожиданиями и расскажу, как обстоят дела на самом деле:



1. Когда я только приехала в столицу, устроилась промоутером в магазин;



2. ВП без напоминай систематически дарит мне цветы. Даже помнит, какие мои любимые;



3. Мама всегда поддерживала любые мои идеи;



4. До 11 лет я жила со своим отцом под одной крышей;



5. Считаю, что никто никому не обязан, кроме родителей своим детям - по закону они должны опекать их до 18 лет;



6. Это правда! Диме Карпачеву и Маше Ефросининой я написала лично в соц.сети и так мы познакомились. Возможно, позже напишу отдельный пост на эту тему;



7. Всегда плохо училась в школе. Только в 11 классе взялась за голову, чтобы сдать экзамены;



8. Еще до замужества мы решили, что сына назовем Мишей;



9. С самого детства путешествовала заграницу с мамой;



10. Всегда верила в себя!», - отметила Репяхова.

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