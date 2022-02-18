Як передає Politeka.net, легендарний український артист Віктор Павлік вже понад півтора року у шлюбі з молодою дружиною - Катериною Реп'яховою, яка є популярною блогеркою в соціальній мережі Instagram.

Так, на цей раз Репяхова прийшла на програму "Зірковий шлях", де відповіла на кілька запитань. Вона розповіла, чому вирішила зробити собі пластичні операції і як до цього поставився її чоловік.

"Ось так прокинулася в один день і зрозуміла, що потрібно робити. Ми зараз живемо в такий час, коли є така можливість, життя одне і потрібно її жити по повній", - відповіла Катя Репяхова.

Також, вона відповіла, що буде робити в тому випадку, якщо сам Віктор Павлік буде проти.

"Та ніяк... Зроблю і все. Куди він подінеться? Я вже запитала і він проти. Що я можу зробити, що він проти? Звичайно він проти", - розповіла Катя Репяхова.

"Я йому теж кажу - уколи міжбрівки собі. Він не хоче. Так що тепер? Він не бажає. А я хочу. Він не робить те, що я прошу його. Тому я не буду робити те, що він мене просить", — чесно відповіла Дружина Віктора Павлика.

Також, Катя Репяхова розповіла, що все ще планує відсвяткувати весілля з Павликом. Нагадаємо, у них не вийшло цього зробити, оскільки син Віктора Павлика - Павло помер у 2020-му році через рак.

Тепер сім'я Павлика планує відзначити весілля навесні 2022-го року. Однак, Репяхова все ще боїться планувати щось на майбутнє після карантинів та інших подій.

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