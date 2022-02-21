Як повідомляє Politeka.net, талановита українська співачка Руслана Лижичко, яка прославилася завдяки своєму ефектному виступу на міжнародному конкурсі "Євробачення", де здобула першу перемогу для України.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Руслана показала кадри свого кліпу, який став пророчим.

"Ми зняли це відео рівно 10 років тому... ми інтуїтивно вибрали такий сюжет... відео робили за рік до подій на Майдані...» - написала вона.

Кадри викликали ажіотаж в мережі.

"Зробіть таке відео що окупанта немає, і всі люди на планеті живуть дружно і щасливо», - пишуть в коментарях.

До публікації Руслана додала хештег #StandWithUkraine (»підтримую Україну"). Відзначимо, в ряді країн пройшли акції з таким гаслом на підтримку України на тлі нового загострення російської агресії.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана з гучномовцем вийшла на Майдан, зворушивши українців:" Всю душу рве..."

Як повідомляла Politeka, політична кар'єра Руслани Лижичко зазнала краху, співачка пояснила чому: "як псування"

Також Politeka писала, що Руслана зізналася, що мало не втратила чоловіка після перемоги на «Євробаченні»: «мені здавалося, що він...»