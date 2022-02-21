Як повідомляє Politeka.net, талановита українська співачка Руслана Лижичко, яка прославилася завдяки своєму ефектному виступу на міжнародному конкурсі "Євробачення", де здобула першу перемогу для України.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Руслана показала кадри свого кліпу, який став пророчим.
"Ми зняли це відео рівно 10 років тому... ми інтуїтивно вибрали такий сюжет... відео робили за рік до подій на Майдані...» - написала вона.
Кадри викликали ажіотаж в мережі.
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"Зробіть таке відео що окупанта немає, і всі люди на планеті живуть дружно і щасливо», - пишуть в коментарях.
До публікації Руслана додала хештег #StandWithUkraine (»підтримую Україну"). Відзначимо, в ряді країн пройшли акції з таким гаслом на підтримку України на тлі нового загострення російської агресії.
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