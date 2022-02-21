Як повідомляє Politeka.net, відома модель, блогерка і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях похвалилася в Instagram кадрами з Парижа і розповіла про чоловіка, який відвів її в оперу. Виявилося, що через запізнення всього на 5 хвилин дівчина і її шанувальник не змогли потрапити на свої місця, проте вмостилися на балконі, де ще й влаштували "пікнік" з вином і бутербродами.

У своєму публікації Анна показала фото і відео з опери, а також частково засвітила свого супутника, з яким пила вино прямо в опері. За її словами, це було ідеальне побачення в Парижі.

"У цей Париж, я повністю довірилася чоловікові, і нічого не вирішувала - не вибір готелю, ресторанів, планів, просто слідувала, адже я трохи втомилася бути решалой і занадто самостійною. Єдине моє прохання було-піти в оперу, я ж ще та прихильниця культурних програм і театрів! Це було моє найкраще побачення і незабутній візит в оперу. З таких моментів і складаються відносини і однозначно він стане одним з яскравих спогадів в нашій історії", - поділилася враженнями Неплях.

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