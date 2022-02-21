Как сообщает Politeka.net, известная модель, блогерша и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях похвасталась в Instagram кадрами из Парижа и рассказала о мужчине, который отвел ее в оперу. Оказалось, что из-за опоздания всего на 5 минут девушка и ее поклонник не смогли попасть на свои места, однако умостились на балконе, где еще и устроили "пикник" с вином и бутербродами.

В своем публикации Анна показала фото и видео из оперы, а также частично засветила своего спутника, с которым пила вино прямо в опере. По ее словам, это было идеальное свидание в Париже.

"В этот Париж, я полностью доверилась мужчине, и ничего не решала – не выбор отеля, ресторанов, планов, просто следовала, ведь я немного устала быть решалой и слишком самостоятельной. Единственная моя просьба была – пойти в оперу, я ведь ещё та поклонница культурных программ и театров! Это было мое лучшее свидание и незабываемый визит в оперу. Из таких моментов и складываются отношения и однозначно он станет одним из ярких воспоминаний в нашей истории", - поделилась впечатлениями Неплях.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" на свидании затянула своего ухажера в дорогущий бутик: "Держала за ногу, чтоб не сбежал".

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