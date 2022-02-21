Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Потап Настя Каменських, поділилася в Instagram яскравим фото з подорожі в Іспанію, а саме в Мадрид. Судячи з сторіс, за кордон зірка вирушила не тільки з чоловіком, але і з мамою і свекрухою.

На новій фотографії Настя відображена під час прогулянки по Мадриду, куди вийшла в стильному образі. Перед камерою вона позує в темних штанях і модною двокольорової курточці хитромудрого фасону. Її пишні кучері зібрані в недбалий пучок на маківці, а на обличчі зовсім немає косметики.

У підписі до фото Каменських заінтригувала шанувальників новим хітом, який готує до прем'єра вже зовсім скоро. "Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого. Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру #Кришталь і не тільки її! Stay tuned!", - поділилася співачка.

Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки: "Вчасно поїхали з мамами, розумно", "Втекли ви, от і все!", "Слухайте, як вам не соромно, як це цинічно. В Україні війна повним ходом йде, а ви розповідаєте, як ви відпочиваєте!", "Селебріті потихеньку відлітають".

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