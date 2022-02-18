Настя Каменских придерживается сбалансированного питания и занимается спортом, благодаря чему сумела сбросить около 20 килограммов, пишет Politeka.net.
По словам звезды, вначале ведения ЗОЖ она строго к себе относилась, придерживаясь режима тренировок, и очень редко давала себе слабину. Певица вспоминает, что очень ругала себя за лишние килограммы, и не могла принять себя.
Сейчас же она старается найти баланс между запретами и разрешениями. Настя Каменских призналась, что больше себя не корит за лишние килограммы и любит себя.
На любом выходе видно, как артистка просто светится от счастья, а все вечерние наряды смотрятся на ней просто идеально.
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Однако дома красотка выглядит также прекрасно и в обычной одежде. В новом стори в Инстаграм звезда показала себя за столом в белой большой кофте и с пучком на голове.
"Любишь учиться?", - поинтересовалась Настя Каменских, засветив перед собой ручку с тетрадкой.
Отметим, в аккаунте певица нередко рассказывает о саморазвитии и распределении времени.
Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями
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