Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), часто подчеркивает фигуру смелыми нарядами, но дома может позволить себе простой образ.

Настя Каменских придерживается сбалансированного питания и занимается спортом, благодаря чему сумела сбросить около 20 килограммов, пишет Politeka.net.

По словам звезды, вначале ведения ЗОЖ она строго к себе относилась, придерживаясь режима тренировок, и очень редко давала себе слабину. Певица вспоминает, что очень ругала себя за лишние килограммы, и не могла принять себя.

Сейчас же она старается найти баланс между запретами и разрешениями. Настя Каменских призналась, что больше себя не корит за лишние килограммы и любит себя.

На любом выходе видно, как артистка просто светится от счастья, а все вечерние наряды смотрятся на ней просто идеально.

Однако дома красотка выглядит также прекрасно и в обычной одежде. В новом стори в Инстаграм звезда показала себя за столом в белой большой кофте и с пучком на голове.

"Любишь учиться?", - поинтересовалась Настя Каменских, засветив перед собой ручку с тетрадкой.

Отметим, в аккаунте певица нередко рассказывает о саморазвитии и распределении времени.

Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями

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