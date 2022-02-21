Настя Каменских часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм, показывает различные фото и делится историями из своих будней с мужем, для пишет Politeka.net. Также Каменских рассказывает и о своем доме, который декорировала сама, а на каждый праздник подбирает тематические украшения.

«Где бы я не находилась - всегда обращаю внимание на детали. Для меня именно они создают атмосферу и уют✨ Поэтому, для своего дома я с особой любовью выбираю каждый столик, посуду, коврик, плед, свечу и все-все 🥰

И делаю это достаточно часто, так как люблю «освежать» интерьер, привносить в свой дом и свою жизнь что-то новое, интересное Недавно увидела эти стулья и влюбилась! Расскажите, а какие детали в доме создаёт уют лично для вас?» - пишет Каменских.

В сети обсудили:

«Восхитительная; Милашка и красавица 😇💋🌹; Тс умница; Такс, за скидку на мебель договорились. Теперь нам нужна домашняя техника😂😘❤️; Сама любимая женщина и есть лучшая деталь интерьера для нас 😀😘😋; Красотка💖; Лапа наверно 50 размер)); Вы как всегда».

По словам Каменских, вначале ведения ЗОЖ она строго к себе относилась, придерживаясь режима тренировок, и очень редко давала себе слабину. Певица вспоминает, что очень ругала себя за лишние килограммы, и не могла принять себя.

Сейчас же она старается найти баланс между запретами и разрешениями. Настя Каменских призналась, что больше себя не корит за лишние килограммы и любит себя.

Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями

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