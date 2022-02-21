Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и жена продюсера Потапа Настя Каменских, поделилась в Instagram ярким фото из путешествия в Испанию, а именно в Мадрид. Судя по сторис, за границу звезда отправилась не только с мужем, но и с мамой и свекровью.

На новой фотографии Настя запечатлена во время прогулки по Мадриду, куда вышла в стильном образе. Перед камерой она позирует в темных штанах и модной двухцветной курточке замысловатого фасона. Ее пышные кудри собраны в небрежный пучок на макушке, а на лице совсем нет косметики.

В подписи к фото Каменских заинтриговала поклонников новым хитом, который готовит к премьеру уже совсем скоро. "Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! Stay tuned!", - поделилась певица.

Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Вовремя уехали с мамами, умно", "Сбежали вы, вот и все!", "Слушайте, как вам не стыдно, как это цинично. В Украине война полным ходом идет, а вы рассказываете, как вы отдыхаете!", "Селебрити потихоньку улетают".

Напомним, Каменских впервые показала детали интерьера своего офиса на берегу Днепра: полки заставлены наградами.

Как сообщала Politeka, Довольная Каменских похвасталась новой деталью интерьера в их с Потапом доме: "За скидку договорилась?".

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