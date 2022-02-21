Певица Настя Каменских показала детали интерьера своего офиса на берегу Днепра, поделившись с фанатами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - популярная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Звезда сейчас замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) и активно строит сольную карьеру под псевдонимом NK. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где в этот раз показала детали интерьера своего офиса на берегу Днепра.

"Люблю приезжать в офис. Он находится на набережной и здесь такой классный вид из окна. А вы хотите увидеть, как внутри?"

На следующем фото звезда показала офис, демонстрируя полку с наградами и растения.

"Я хотела чтобы офис был светлым, стильным и минималистичным. И при этом уютным", - написала Каменских.

"Кресла тщательно подбирала, чтобы были удобные, экологичные и стильные", - написала Каменских, показав другие детали интерьера.

Напомним, довольная Каменских похвасталась новой деталью интерьера в их с Потапом доме

А еще Politeka сообщала, что Каменских в обворожительном наряде показала свои формы с лучших ракурсов

Также Politeka писала, что Каменских в шелках и с "мокрыми" кудрями хвастанула фигурой и новым трофеем