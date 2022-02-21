Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка Наталія Могилевська перед великим весняним конвертом у Києві записала відеозвернення до фанатів. Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як видно, на відео Наталія з'явилася в червоній приталеній сукні, яка підкреслила струнку фігуру. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж і щасливий натхнений вигляд.

У ролику Могильовський звернулася до українців і закликала їх приходити на її концерт у сукнях. "Дорогі дівчатка, носіть сукні! Це красиво, жіночно! Я чекаю вас 9-10 березня у себе на концерті. Всі в сукнях! До біса ці джинси і кросівки", - звернулася співачка в своєму відео і навіть станцювала перед камерою.

"Приходьте на концерт Могильовський у сукнях! У джинсах і в кросівках теж можна, але в сукнях чекаю особливо! Попереду 8 березня, весна! Хочеться суконь і яскравих фарб", - додала Наталія у підписі до публікації.

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