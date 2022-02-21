Артур Логай -28-річний актор, який став набирати популярність після участі в "Х-фактор", а зараз на його рахунку вже багато ролей і різних проектів, передає Politeka.net.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Артур Логай вирішив розповісти про себе без прикрас.
"Я звичайна людина. Зі своїми плюсами і мінусами. Я буваю в поганому настрої, в хорошому, буваю ледачим і навпаки — дуже продуктивним. У мене бувають складності в роботі, складності в роботі, складності з самим собою. Днями, ви наголосували, що вам би хотілося «більше трешу» з життя. Потім же пояснювали, що просто хочеться реальності, а не ідеальності», - зазначив він.
Артур Логай повідомив 10 неідеальних фактів про себе. При цьому він зазначив, що три з неправдиві, і запропонував вгадати, які саме.
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1. досить часто в житті лаюся матом.
2. нетерплячий.
3. Хамлю людям, щоб самоствердитися
4. Коли п'ю, не можу зупинитися
5. Дуже запальний і злюся за кермом, коли люди водять неадекватно.
6. Відкладаю на потім те, що здається мені занадто складним.
7. Постійно штовхаю себе, мовляв, міг би і краще зробити.
8. Курю, багато.
9. Не вмію слухати і постійно перебиваю.
10. Не прибираю свої речі на місця.
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