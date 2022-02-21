Артур Логай - 28-летний актер, который стал набирать популярность после участия в "Х-фактор", а сейчас на его счету уже много ролей и различных проектов, передает Politeka.net.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Артур Логай решил рассказать о себе без прикрас.
«Я обычный человек. Со своими плюсами и минусами. Я бываю в плохом настроении, в хорошем, бываю ленивым и наоборот — очень продуктивным. У меня бывают сложности в работе, сложности в семьей, сложности с самим собой. На днях, вы наголосовали, что вам бы хотелось «больше треша» из жизни. Потом же поясняли, что просто хочется реальности, а не идеальности», - отметил он.
Артур Логай сообщил 10 неидеальных фактов о себе. При этом он отметил, что три из неправдивы, и предложил угадать, какие именно.
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1. довольно часто в жизни ругаюсь матом.
2. нетерпеливый.
3. Хамлю людям, чтобы самоутвердиться
4. Когда пью, не могу остановиться
5. Очень вспыльчивый и злюсь за рулём, когда люди водят неадекватно.
6. Откладываю на потом то, что кажется мне слишком сложным.
7. Постоянно пинаю себя, мол, мог бы и лучше сделать.
8. Курю, много.
9. Не умею слушать и постоянно перебиваю.
10. Не убираю свои вещи на места.
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