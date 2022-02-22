Як пише Politeka.net,співачка Слава Камінська, яка після 15-річної участі в група "НеАнгели" зайнялася сольною кар'єрою звернулася за допомогою на своїй сторінці в Інтсаграм.
Слава Камінська просить допомогти музиканту, у якого стався інсульт.
"Друзі, днями у мого барабанщика Вані стався інсульт! Потрібна термінова операція🙏 Ваня в нашій музичній родині більше 7 років, і я хочу, щоб він і далі продовжував роздавати на барабанах, як вміє тільки він. Сума підйомна, але потрібна наша з вами допомога. Будь ласка, не проходьте повз», - написала вона.
Не залишилася осторонь і група Kazka, фронтвумен якої є Олександра Зарицька.
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"Дуже важливо!!! SOS! Ваня грав з нами теж багато разів, дуже крутий хлопець, давайте допоможемо зібрати гроші на операцію!» ,- йдеться в повідомленні групи.
Нагадаємо, Слава Камінська жорстко висловилася про Віку Смеюху, з якою посварилася після розвалу "НеАнгелів": "людина з мене жер стільки..."
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