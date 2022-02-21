Популярная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская высказалась о Виктории Смеюхе, с которой разругалась после распада группы.

Как передает Politeka.net, Слава Каминская прославилась благодаря своему вокальному таланту в группе "НеАнгелы", где выступала с Викторией Смеюхой. Как известно, после распада группы у них были публичные скандалы и сейчас они не общаются.

Так, на этот раз экс-солистка группы "НеАнгелы" пришла на программу ЖВЛ, где поделилась яркими фактами из своей жизни. Певица решила рассказать о своём отношении к экс-партнерше по группе Виктории Смеюхе после их публичных скандалов.

"Мне тоже с легкостью не жилось всё это время. Понимаешь, я только сейчас поняла, что человек с меня жрал столько энергии. Знаешь, просто взяла и отпустила. Но я это я, а она это она. Будет у каждого своя дорога", — высказалась Слава Каминская.

"Я больше не хочу вообще о ней говорить потому что..."Я знаю ты объявишься, когда тебя забудут" Мне пофиг, я иногда смотрю на посты, которые мне присылают, ржу и закрываю", — выдала певица.

Также, Каминская ответила, что если они встретятся где-то, то она поздоровается поскольку воспитанная. Однако, она просит, чтобы они не пересекались поскольку у певицы нет никакого желания.

Напомним, что ранее Виктория Смеюха решила публично высказаться относительно работы со Славой Каминской. Она рассказала, что всё это время она была абьюзеркой и всячески издевалась над ней.

Ранее сообщалось, Каминская из "НеАнгелов" в полупрозрачной юбке очаровала Цымбалюка и не только.

Politeka рассказывала, Смеюха из "НеАнгелов" завязала футболку на животике и впечатлила не только фигурой.

Также, Каминская из "НеАнгелов" в кожаной юбке показала себя с неожиданной стороны.