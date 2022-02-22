Как пишет Politeka.net,певица Слава Каминская, которая после 15-летнего участия в группе "НеАнгелы" занялась сольной карьерой обратилась за помощью на своей странице в Интсаграм.

Слава Каминская просит помочь музыканту, у которого случился инсульт.

«Друзья, на днях у моего барабанщика Вани случился инсульт! Нужна срочная операция🙏 Ваня в нашей музыкальной семье больше 7 лет, и я хочу, чтобы он и дальше продолжал раздавать на барабанах, как умеет только он. Сумма подъемная, но нужна наша с вами помощь. Пожалуйста, не проходите мимо», - написала она.

Не осталась в стороне и группа Kazka, фронтвумен которой является Александра Зарицкая.

«Очень важно!!! SOS! Ваня играл с нами тоже много раз, очень крутой парень, давайте поможем собрать деньги на операцию!», - говорится в сообщении группы.

Напомним, Каминская жестко высказалась о Смеюхе, с которой разругалась после развала "НеАнгелов": "Человек с меня жрал столько..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Зарицкая из KAZKA похвасталась наградой и показала, как изменились ребята из ее коллектива: фото

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