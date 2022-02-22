Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук прославилася як талановита українська актриса. Також, вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У своєму Instagram актриса детально розповіла про ситуацію, яка сталася попередньої ночі в їхньому будинку.

"Це просто жесть. Загалом, я просто зобов'язана вам розповісти історію, яка сталася у нас в під'їзді сьогодні вночі. Так, як я живу на найвищому поверсі, я не так це відчула, як люди на поверхах нижче, особливо моя мама", - розповіла Саліванчук.

"Якийсь п'яний не знав, як вибратися з під'їзду. Він був дуже-дуже п'яний. Він почав просто пожежну сигналізацію і спрацювала пожежна сигналізація на весь будинок. І що ви думаєте? Протягом 15 хвилин дуже багато людей, діти разом з валізами були вже на вулиці. Наскільки паніка через цю війну, що вони за 15 хвилин зібралися і були на вулиці?",- задалася питанням Анна Саліванчук.

"А я нагорі навіть не чула. Тобто якщо навіть щось станеться, то я можу не почути. Моя мама вже була одягнена, відкрила валізу і насипала купу таблеток. Це було головне, що їй потрібно було взяти. Загалом, це просто страх", - поділилася емоціями дружина продюсера"Квартал 95".

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