Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук прославилась как талантливая украинская актриса. Также, она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. В своём Инстаграм актриса подробно рассказала о ситуации, которая произошла предыдущей ночью в их доме.
"Это просто жесть. В общем, я просто обязана вам рассказать историю, которая произошла у нас в подъезде сегодня ночью. Так, как я живу на самом высоком этаже, я не так это прочувствовала, как люди на этажах ниже, особенно моя мама", — рассказала Саливанчук.
"Какой-то пьяный не знал, как выбраться из подъезда. Он был очень-очень пьяный. Он начал просто пожарную сигнализацию и сработала пожарная сигнализация на весь дом. И что вы думаете? В течение 15 минут очень много людей, дети вместе с чемоданами были уже на улице. Насколько паника из-за этой войны, что они за 15 минут собрались и были на улице?", — задалась вопросом Анна Саливанчук.
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"А я наверху даже не слышала. То есть если даже что-то произойдет, то я могу не услышать. Моя мама уже была одета, открыла чемодан и насыпала кучу таблеток. Это было главное, что ей нужно было взять. В общем, это просто страх", — поделилась эмоциями жена продюсера "Квартал 95".
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