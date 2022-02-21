Так, в новостройке в Киеве, в которой живут Божков с семьей, ночью сработала пожарная сигнализация. Это сильно напугало всех жильцов, сообщила в своих "сториз" в Инстаграм 36-летняя Саливанчук, передает Politeka.net.

По словам актрисы, сигнализация сработала посреди ночи, конечно, подняв всех жильцов на ноги, а экстренные службы на уши.

"В 2 часа ночи включилась пожарная сигнализация, вы представляете, что мы подумали в такое время?, - спросила она у подписчиков и показала виновника "веселья", - Этот человек ночью включил пожарную сигнализацию в доме. Он был в г*но. И не мог выйти из подъезда. Он жал везде, как выяснилось потом. Орущая сирена заставляет жильцов совершить ночной вояж на улицу и познакомиться с соседями".

Жене продюсера "Квартал 95" все же удалось найти единственный плюс во всей этой неразберихи - дом не готов к эвакуации и хорошо, что это выяснилось сейчас.

"Пожарные, полиция, скорая, консьержка, дворник, куча соседей, да что говорить, даже я не спала полночи из-за того, что один тип прибухнул. Зато мы выяснили, готов ли дом к эвакуации, если что. Полнее всего состояние дел описывает слово "ни*я". Но мы исправимся. Так что спасибо за ревизию, неизвестный аватар".

Отдельно Саливанчук отметила слаженную работу служб, поблагодарив спасателей за помощь.

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