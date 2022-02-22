Суддя популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" і талановитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, чому не виходив на зв'язок і показав, куди поїхав з України.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво вже багато років є суддею популярного кулінарного шоу "МастерШеф", де кращі кухарі країни борються за перемогу на проєкті. Як відомо, шеф-кухар родом з Колумбії. У своєму Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, куди пропав, адже не виходив на зв'язок більше як добу. Також, він повідав, навіщо відправився в Колумбію.

"Куди це я пропав? 20 годин перельоту просто вбивають, єдиний порятунок-тренування. Я зараз в спортзалі. Скоро буде зустріч з сім'єю", — розповів суддя "МастерШеф".

"Найбільшу енергію отримую від того, що буду зустрічатися з сім'єю. Вже не дочекаюся зустрічі з рідними. Не можу стримувати посмішку", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що раніше Хіменес-Браво показував кадри сонячної Колумбії, куди несподівано відправився пару днів тому. Туди він приїхав, щоб побачитися з родиною, там живе його мама - Археніс Браво, яка нещодавно навідувала його в Україні.

"Поки є вільний час, хочу поділитися красою навколо себе", — заявив шеф-кухар.

Раніше повідомлялося, "Майстер Шеф. Битва сезонів", Хіменес-Браво несподівано образив українців.

Також, зірки "Дизель шоу" дали волю емоціям на кухні Майстер Шеф, такого Ектор ще не бачив.

Politeka розповідала, Ектор Хіменес-Браво розкрив, який небезпечний діагноз йому поставили.