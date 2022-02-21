Эктор Хименес-Браво активно следит за своим образом и часто показывает в Инстаграм, как много времени он тратит на то, чтобы быть в форме и выглядеть здоровым и подтянутым, сообщает Politeka.net. Причем далеко не всегда мужчина мог похвастаться крепким здоровьем и хорошим иммунитетом.

В Сторис Эктор рассказал, как в детстве у него были проблемы:

«В юношеском возрасте я был очень худым. Но с началом работы я начал набирать вес, потому что не хватало времени для правильной еды. Потом со временем из-за лишнего веса мое тело стало выглядеть просто ужасно, как груша. Маленькие здесь, вверху на плечах, и большой толстый низ.

Плохой сон, плохой цвет лица, тревожность, лишний вес, нервность, задышка, отсутствие энергии. Я все это получил благодаря неправильному образу жизни. Очень важно соблюдать диету и тренировки. Даже не завтракал и нормальный прием пищи был в обед, а так нельзя.

Не успел сказать, мне потом поставили диагноз – ожирение второй степени. Все мои органы были в висцеральном жире. Мне очень долго проводили анализы и сказали, что мой образ жизни может привести к инсульту. Все артерии в головной мозг были пережаты, жир в печени, жир в шее», - поделился Эктор.

В одних из последних сторис ресторатор удивил сообщением. Оказывается, он решился на операцию, поэтому пока не хочет показывать себя.

"Вчера у меня была операция, пока не хочу показываться", - написал шоумен, взбудоражив своих поклонников.

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