Судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" и талантливый шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, почему не выходил на связь и показал, куда уехал из Украины.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво уже многие годы является судьей популярного кулинарного шоу "МастерШеф", где лучшие повара страны борются за победу на проекте. Как известно, шеф-повар родом из Колумбии. В своём Инстаграм Эктор Хименес-Браво рассказал, куда пропал, ведь не выходил на связь какое-то время. Также, он поведал, зачем отправился в Колумбию.

"Куда это я пропал? 20 часов перелета просто убивают, единственное спасение - тренировка. Я сейчас в спортзале. Скоро будет встреча с семьей", — рассказал судья "МастерШеф".

"Самую большую энергию получаю от того, что буду встречаться с семьей. Уже не дождусь встречи с родными. Не могу сдерживать улыбку", — признался Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что ранее Хименес-Браво показывал кадры солнечной Колумбии, куда неожиданно отправился пару дней назад. Туда он приехал, чтобы увидеться с семьей, там живет его мама - Архенис Браво, которая недавно наведывала его в Украине.

"Пока есть свободное время, хочу поделиться красотой вокруг себя", — заявил шеф-повар.

Ранее сообщалось, "Мастер Шеф. Битва сезонов", Хименес-Браво неожиданно обидел украинцев.

Также, звезды "Дизель шоу" дали волю эмоциям на кухне Мастер Шеф, такого Эктор еще не видел.

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