Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - популярна українська актриса, яка майже 40 років радує українців грою в кіно і театрі. Зірка вже 25 років одружена з актором Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганна. Є у артистки дочка і від минулих відносин з актором Євгеном Паперним - Антоніна. Ольга і зараз продовжує активно зніматися в кіно і гастролює, виступаючи на театральних сценах України. Не забуває Сумський і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
В цей раз Ольга показала ефектний образ в стильному костюмі і туфлях на шпильках. Зірка доповнила образ стильною сумочкою і невеликим мейкапом. Наряд ідеально підкреслив фігурку 55-річної актриси Ольги Сумської.
А до цього зірка позувала перед дзеркалом, роблячи селфі. Зірка була в тому ж образі, вражаючи красою.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Переможця "Голосу країни" Сасанчина, який вирішив продавати квартиру, довели до кипіння: "Починає нервувати"
Дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів: "Повний релакс"
Українці накинулися на найбагатшу співачку, після виконання гімну: "У фонограму не потрапляєте"
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
"Ого, панове...", - сказати Ольга на камеру.
Нагадаємо, 55-річна Сумська в молодіжному костюмі засвітилася на зйомках відомого шоу
А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Сумський Паперний похизувався перед нею в дорогій обновці і викликав сміх
Також Politeka писала, що Ольга Сумська провела вечір 14 лютого з колишнім чоловіком, Борисюк не проти