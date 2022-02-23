Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - популярна українська актриса, яка майже 40 років радує українців грою в кіно і театрі. Зірка вже 25 років одружена з актором Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганна. Є у артистки дочка і від минулих відносин з актором Євгеном Паперним - Антоніна. Ольга і зараз продовжує активно зніматися в кіно і гастролює, виступаючи на театральних сценах України. Не забуває Сумський і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

В цей раз Ольга показала ефектний образ в стильному костюмі і туфлях на шпильках. Зірка доповнила образ стильною сумочкою і невеликим мейкапом. Наряд ідеально підкреслив фігурку 55-річної актриси Ольги Сумської.

А до цього зірка позувала перед дзеркалом, роблячи селфі. Зірка була в тому ж образі, вражаючи красою.

"Ого, панове...", - сказати Ольга на камеру.

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