Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная украинская актриса, которая почти 40 лет радует украинцев игрой в кино и театре. Звезда уже 25 лет замужем за актером Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну. Есть у артистки дочь и от прошлых отношений с актером Евгением Паперным - Антонина. Ольга и сейчас продолжает активно сниматься в кино и гастролирует, выступая на театральных сценах Украины. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Ольга показала эффектный образ в стильном костюме и туфлях на шпильках. Звезда дополнила образ стильной сумочкой и небольшим мейкапом. Наряд идеально подчеркнул фигурку 55-летней актрисы Ольги Сумской.

А до этого звезда позировала перед зерком, делая селфи. Звезда была в том же образе, впечатляя красотой.

"Ого, господа...", - сказала Ольга на камеру.

Напомним, 55-летняя Сумская в молодежном костюме засветилась на съемках известного шоу

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