Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная актриса, которая дебютировала в кино в далеком 83-м году. Звезда за почти 40-летнюю карьеру снялась в десятках картин и сыграла в театральных постановках, получив звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Ольга сейчас замужем за Виталием Борисюком, но это не единственный брак Сумской, ведь артистка была в 80-х замужем за Евгением Паперным. На новых сторис в Инстаграм Ольга показала, какое пальто у бывшего мужа.

"У вас фирменное пальто. А ну покажите... Уууу. Это ко Дню Валентина. А что за бренд? Оооо, ребяточки, это серьезная заявка. Фирмач?", - просила Ольга у бывшего мужа.

"Говна не носим", - ответил Евгений.

"Никто не сомневался", - сказала в итоге Ольга.

"Народный артист Украины Евгений Паперный", - подписала кадры звезда.

Напомним, Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против

А еще Politeka сообщала, что Сумская в честь важной даты рассказала, как Борисюк увел ее от первого мужа

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