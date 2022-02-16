Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная актриса, которая дебютировала в кино в далеком 83-м году. Звезда за почти 40-летнюю карьеру снялась в десятках картин и сыграла в театральных постановках, получив звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Ольга сейчас замужем за Виталием Борисюком, но это не единственный брак Сумской, ведь артистка была в 80-х замужем за Евгением Паперным. На новых сторис в Инстаграм Ольга показала, какое пальто у бывшего мужа.
"У вас фирменное пальто. А ну покажите... Уууу. Это ко Дню Валентина. А что за бренд? Оооо, ребяточки, это серьезная заявка. Фирмач?", - просила Ольга у бывшего мужа.
"Говна не носим", - ответил Евгений.
"Никто не сомневался", - сказала в итоге Ольга.
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"Народный артист Украины Евгений Паперный", - подписала кадры звезда.
Напомним, Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против
А еще Politeka сообщала, что Сумская в честь важной даты рассказала, как Борисюк увел ее от первого мужа
Также Politeka писала, что Дорофеева, Каменских, Осадчая и другие звезды показали своих половинок