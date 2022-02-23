Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є зіркою програми про подорожі - "Орел і решка". Разом зі знімальною групою вони роз'їжджають по різних країнах, де розкривають цікаві факти. Також, вона відома як успішна співачка.

На своїй сторінці в Instagram Андраде опублікувала нові Сторіз. На кадрах вона розповіла, що вони з командою дісталися до країни (якої вона поки не розкриває), де пройдуть зйомки. Також, вона поділилася сумною новиною про свою втрату.

"Всі, хто хвилювався, ми сьогодні нарешті долетіли. З поганих новин, я думала, що у нас сьогодні вихідний, але ні. У нас сьогодні знімальний день. Ура...", — розповіла Мішель Андраде.

"А ще, я, виявляється, втратила свою камеру, але влоги будуть, але я втратила камеру. Про це дізналася сьогодні вранці. Клас...", — з жалем розповіла співачка.

Також, вона провела опитування серед шанувальників, чи легко вони розлучаються зі своїми речами. Андраде показала результат голосування і розповіла, що їй теж важко.

"Але нічого...навчуся! Ще стільки речей попереду", - заявила Мішель Андраде.

Раніше повідомлялося, Андраде подражнила новим сезоном "Орла і Решки" і нарвалася на колючість від Лесі Нікітюк.

Також, зірка "Орел і Решка" Андраде розповіла про особисте життя після розриву з Ломакіним.

Politeka розповідала, приховуючу стосунки Андраде зняли з відомим блогером, вони трималися за руки.



