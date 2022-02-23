Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є зіркою програми про подорожі - "Орел і решка". Разом зі знімальною групою вони роз'їжджають по різних країнах, де розкривають цікаві факти. Також, вона відома як успішна співачка.
На своїй сторінці в Instagram Андраде опублікувала нові Сторіз. На кадрах вона розповіла, що вони з командою дісталися до країни (якої вона поки не розкриває), де пройдуть зйомки. Також, вона поділилася сумною новиною про свою втрату.
"Всі, хто хвилювався, ми сьогодні нарешті долетіли. З поганих новин, я думала, що у нас сьогодні вихідний, але ні. У нас сьогодні знімальний день. Ура...", — розповіла Мішель Андраде.
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"А ще, я, виявляється, втратила свою камеру, але влоги будуть, але я втратила камеру. Про це дізналася сьогодні вранці. Клас...", — з жалем розповіла співачка.
Також, вона провела опитування серед шанувальників, чи легко вони розлучаються зі своїми речами. Андраде показала результат голосування і розповіла, що їй теж важко.
"Але нічого...навчуся! Ще стільки речей попереду", - заявила Мішель Андраде.
Раніше повідомлялося, Андраде подражнила новим сезоном "Орла і Решки" і нарвалася на колючість від Лесі Нікітюк.
Також, зірка "Орел і Решка" Андраде розповіла про особисте життя після розриву з Ломакіним.
Politeka розповідала, приховуючу стосунки Андраде зняли з відомим блогером, вони трималися за руки.