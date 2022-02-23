Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является звездой программы про путешествия - "Орел и решка". Вместе со съемочной группой они разъезжают по разным странам, где раскрывают интересные факты. Также, она известна как успешная певица.
На своей странице в Инстаграм Андраде опубликовала новые Сториз. На кадрах она рассказала, что они с командой добрались до страны (какой она пока не раскрывает), где пройдут съемки. Также, она поделилась грустной новостью о своей потере.
"Все, кто волновался, мы сегодня наконец-то долетели. Из плохих новостей, я думала, что у нас сегодня выходной, но нет. У нас сегодня съемочный день. Ура...", — рассказала Мишель Андраде.
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"А еще, я, оказывается, потеряла свою камеру, но влоги будут, но я потеряла камеру. Об этом узнала сегодня утром. Класс...", — с сожалением рассказала певица.
Также, она провела опрос среди поклонников, легко ли они расстаются со своими вещами. Андраде показала результат голосования и рассказала, что ей тоже тяжело.
"Но ничего...научусь! Еще столько вещей впереди", — заявила Мишель Андраде.
Ранее сообщалось, Андраде подразнила новым сезоном "Орла и Решки" и нарвалась на колкость от Леси Никитюк.
Также, звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала о личной жизни после разрыва с Ломакиным.
Politeka рассказывала, скрывающую отношения Андраде сняли с известным блогером, они держались за руки.