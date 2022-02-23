Як пише Politeka.net Соня Євдокименко - дочка Руслана Євдокименко, єдиного сина Національної легенди України Софії Ротару. Зараз дівчині 20 років і Соня виросла справжньою красунею. Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, США, де також робить перші кроки в модельній кар'єрі. У внучки Ротару вже є наречений, який навіть входив до списку Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де активно веде блог і радує фанатів багатьом цікавим, а в цей раз показала, як зустрічає захід сонця в мегаполісі.
На кадрах Соня була в чоботях і куртці, капюшон від якої накинула на голову. Зірка в такому вигляді гуляла по місту, піднявшись сходами до незвичайного будівлі.
"Миті заходу", - написала Євдокименко під кадрами у себе в Instagram, де розмістила відповідні сторіс.
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