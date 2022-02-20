Как пишет Politeka.net, Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко - успешная блогерка, которая живет и учится в Нью-Йорке, США. Звезда делает первые шаги в модельном бизнесе, а также обожает спорт, делясь регулярно с фанатами своими тренировкам. У 20-летней красотки уже есть жених-миллионер, который входил в один из списков Форбс. На новых кадрах Соня решила показать стильный образ в шубке на прогулке по Нью-Йорку.
На кадрах Соня была в топике и шубке, которую почти сняла. Звезда позировала возле старого здания, впечатляя видом.
"Влюбляться в город снова и снова", - написала в сторис звезда.
Также знаменитость показал фото в отдельной публикации, а не только сторис.
"Наряд выходного дня", - написала Соня.
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Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:
"В воздухе визуальная магия", "Прекрасная", "Шикарная. А какая у вас Погода ?тебе очень идёт этот образ".
Напомним, внучка Ротару, показав лицо крупным планом, эффектно продефилировала по улицам Нью-Йорка
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