Как пишет Politeka.net, Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко - успешная блогерка, которая живет и учится в Нью-Йорке, США. Звезда делает первые шаги в модельном бизнесе, а также обожает спорт, делясь регулярно с фанатами своими тренировкам. У 20-летней красотки уже есть жених-миллионер, который входил в один из списков Форбс. На новых кадрах Соня решила показать стильный образ в шубке на прогулке по Нью-Йорку.

На кадрах Соня была в топике и шубке, которую почти сняла. Звезда позировала возле старого здания, впечатляя видом.



"Влюбляться в город снова и снова", - написала в сторис звезда.

Также знаменитость показал фото в отдельной публикации, а не только сторис.

"Наряд выходного дня", - написала Соня.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"В воздухе визуальная магия", "Прекрасная", "Шикарная. А какая у вас Погода ?тебе очень идёт этот образ".

Напомним, внучка Ротару, показав лицо крупным планом, эффектно продефилировала по улицам Нью-Йорка

Также Politeka сообщала, что Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке

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