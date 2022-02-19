Как сообщает Politeka.net, 20-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и строит модельную карьеру в Нью-Йорке, появилась в эффектном образе на неделе моды. Кадры выхода красотки опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram.

На снимках Соня запечатлена во время некого дефиле по улицам американского мегаполиса. Она позирует фотографам то одна, то в компании подружек-моделей. Перед камерой красотка появилась в длинной шелковой юбке светлого оттенка и светлой теплой кофточке с головным убором, которая слегка оголила живот. Дополняют образ стильные белые сапоги, а сверху она накинула теплую светлую дубленку.

В подписи к фотографиям говорится: "Бесподобная. Очаровательная. Чудесная и Прекрасная @iamsofiaeve ❤️. На #NewYorkFashionWeek 2022". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Евдокименко, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Внучка Ротару в странном наряде восхитила жениха-миллионера и не только: "Сонечка, ты…".

Как сообщала Politeka, Внучка Ротару растаяла в жарких объятьях миллионера из рейтинга Forbes: старше на 13 лет.

Также Politeka писала, что Внучка Ротару в мини-топе и тугих лосинах впечатлила растяжкой: нога выше головы.