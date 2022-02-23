Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим українським хореографом і талановитим танцюристом. Нещодавно він проявив себе як суддя в шоу "Україна має талант", і тепер став суддею в новому шоу "Танці. World of Dance".
Цього разу хореограф потрапив на шоу до телеведучої Олександри Кучеренко, у якої є 33 питання до нього.
На початку бліц-опитування Євген Кот здивував відповіддю, сказавши, що гроші для нього важливіше, ніж популярність. Також, він розкрив суми своїх гонорарів.
"Це корпоративи, які були за кордоном. Кілька тисяч доларів за виступ", - видав Кот.
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Також, танцюрист розповів, з ким з популярних артистів він вже працював.
"Я працював в балеті в Ані Лорак, Тіни Кароль. Я навіть колись знімався в кліпі у Наталії Корольової та Тарзана", - розповів хореограф.
Женя Кот без сорому відповів, Хто з них з дружиною буде заробляти більше на новому проекті "Танці. World of Dance". Як відомо, він буде в ролі судді, а його дружина в ролі ведучої.
"Ну я, але я все їй віддаю", - розповів танцюрист.
Нагадаємо, що раніше хореограф показав, як проходять зйомки нового шоу, де вони засвітилися з дружиною в стильних нарядах. Сам танцюрист постав перед камерами в піджаку зі шкіри та такого ж типу штанях.
Раніше повідомлялося, суддя "Україна має талант" Кот з красунею дружиною попустував у несподіваному образі.
Також, суддя "Україна має талант" Кот з дружиною-красунею влаштував фотосесію в ліжку.
Politeka розповідала, дружина Євгена Кота на підборах приголомшила розтяжкою і змінами в житті.