Популярный украинский танцор и судья шоу "Україна має талант" и "Танці. World of Dance" Евгений Кот рассказал о суммах своих гонораров.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным украинским хореографом и талантливым танцором. Недавно он проявил себя как судья в шоу "Україна має талант", и теперь стал судьей в новом шоу "Танці. World of Dance".

На этот раз хореограф попал на шоу к телеведущей Александре Кучеренко, у которой есть 33 вопроса к нему.

В начале блиц-опроса Евгений Кот удивил ответом, сказав, что деньги для него важнее, чем популярность. Также, он раскрыл суммы своих гонораров.

"Это корпоративы, которые были за границей. Несколько тысяч долларов за выступление", — выдал Евгений Кот.

Также, танцор рассказал, с кем из популярных артистов он уже работал.

"Я работал в балете у Ани Лорак, Тины Кароль. Я даже когда-то снимался в клипе у Натальи Королевой и Тарзана", — рассказал хореограф.

Женя Кот без стеснения ответил, кто из них с женой будет зарабатывать больше на новом проекте "Танці. World of Dance". Как известно, он будет в роли судьи, а его жена в роли ведущей.

"Ну я, но я всё ей отдаю", — рассказал танцор.

Напомним, что ранее хореограф показал, как проходят съемки нового шоу, где они засветились с женой в стильных нарядах. Сам танцор предстал перед камерами в пиджаке из кожи и такого же типа штанах.

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Кот с красоткой женой порезвился в неожиданном образе.

Также, судья "Україна має талант" Кот с женой-красоткой устроил фотосессию в постели.

Politeka рассказывала, жена Евгения Кота на каблуках ошеломила растяжкой и переменами в жизни.



