Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк є солістом і фронтменом популярної групи "Бумбокс". На сторінці групи в Instagram опублікували нові фото. Як відомо, "Бумбокс" зі своїми концертами не один раз відвідували різні міста України. Цього разу вони вирішили згадати, якими були концерти в Донецьку і Луганську у 2006-2007-му роках. На кадрах учасники групи ще зовсім молоді, а навколо них розташувалися фанати (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Донецьк і Луганськ були, є і завжди будуть Україною. Фотографії 2006 і 2007 року, зроблені в клубах" Зубрівка "і на центральній площі Донецька фотографії з клубу "Колізей", Луганськ, 2012",- поділилися на акаунті групи "Бумбокс".

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Миру всім!", "Класні", "Такі горобчики", "Нехай так і буде", "Завжди з вами був)", "Ха, і я в першому ряду в Колізеї", "А сьогодні український Маріуполь чекає вас".

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