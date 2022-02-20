Певица Джамала, победительница "Евровидения", показала, как выступала на одном из украинских телеканалов, вспомнив о важной дате и впечатлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Джамала - успешная украинская певица. Артистка была участницей "Евровидения", где одержала победу с композицией 1944. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась своим выступлением в этот раз. На кадрах артистка исполнила песню "Злива" вместе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

"Не несите нам в дом беды

Все в воду идем и вышли из воды,

Но не смытый из памяти ни один и из тех ,

Кто будет молодым теперь навсегда.

День памяти Небесной соти.

Буду понемногу раскрывать плей-лист из ваших любимых песен, которые вы услышите 8 марта", - написала Джамала.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"А куда пропал концерт с вашего ютуб-канала?", "Обожаю эту песню", "Невероятно красиво", "До слез", "Спасибо за эту песню и Ваши невероятные голоса".

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