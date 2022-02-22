Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является солистом и фронтменом популярной группы "Бумбокс". На странице группы в Инстаграм опубликовали новые фото. Как известно, "Бумбокс" со своими концертами не один раз посещали разные города Украины. На этот раз они решили вспомнить, какими были концерты в Донецке и Луганске в 2006-2007-ом годах. На кадрах участники группы еще совсем молодые, а вокруг них расположились фанаты (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Донецк и Луганск были, есть и всегда будут Украиной. Фотографии 2006 и 2007 года, сделанные в клубах "Зубровка" и Banana", и на центральной площади Донецка Фотографии из клуба "Колизей", Луганск, 2012", — поделились на аккаунте группы "Бумбокс".

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Мира всем!", "Классные", "Такие воробышки", "Пусть так и будет", "Всегда с вами был)", "Ха, и я в первом ряду в Колизее", "А сегодня украинский Мариуполь ждет вас".

Ранее сообщалось, Джамала с лидером "Бумбокса" Хлывнюком растрогала украинцев, кадры.

Также, лидер "Бумбокс" Хлывнюк решил слетать в Америку, в сети не стали молчать.

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