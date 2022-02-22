Як пише Politeka.net, Настя Каменських - успішна українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя". Але тепер артистка зайнята сольною кар'єрою під псевдонімом NK, а за Потап вийшла заміж кілька років тому. Не забуває Настя Каменських і про Instagram, де веде активно блог і цього разу показала маму Потапенко - Людмилу, перебуваючи далеко від України.
На кадрах Настя тримала в руках келих, посміхаючись для Селфі.
"Привіт, Мадрид", - написала Каменських.
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На наступному сторіс Настя показала 64-річну Людмилу Потапенко, яка нещодавно відсвяткувала день народження.
Після цього Каменських показала чоловіка Олексія, а потім свою маму - Лідію.
На наступних сторіс Настя вже гуляла по Мадриду і показала вуличних музикантів, яка зустріла під час прогулянки.
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