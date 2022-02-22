Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Но теперь артистка занята сольной карьерой под псевдонимом NK, а за Потапа вышла замуж несколько лет назад. Не забывает Настя Каменских и об Инстаграм, где ведет активно блог и в этот раз показала маму Потапенко - Людмилу, находясь вдали от Украины.
На кадрах Настя держала в руках бокал, улыбаясь для селфи.
"Привет, Мадрид", - написала Каменских.
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На следующем сторис Настя показала 64-летнюю Людмилу Потапенко, которая недавно отпраздновала день рождения.
После этого Каменских показала мужа Алексея, а потом свою маму - Лидию.
На следующих сторис Настя уже гуляла по Мадриду и показала уличных музыкантов, которая встретила во время прогулки.
Напомним, Настя Каменских похвасталась красотой их с Потапом жилища по соседству с Осадчей
Также Politeka писала, что Каменских впервые показала детали интерьера своего офиса на берегу Днепра: полки заставлены наградами
А еще Politeka сообщала, что довольная Каменских похвасталась новой деталью интерьера в их с Потапом доме