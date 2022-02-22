Популярна телеведуча Леся Нікітюк розповіла, чому прем'єру шоу "Пара на мільйон" не відбудеться в запланований день.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк стала ведучою нового шоу"Пара на мільйон". Її колегою по шоу став Роман Міщеряков. Як відомо, скоро мала відбутися прем'єра. Однак, на своїй сторінці в Instagram Никитюк заявила, що її доведеться перенести. Коли тепер вийде шоу - ведуча не заявляла.

"У зв'язку з подіями останньої доби було прийнято рішення перенести дату першого ефіру проекту "Пара на мільйон"", - заявила Леся Нікітюк.

Як відомо, саме 22 лютого мала відбутися прем'єра "Пара на мільйон". Раніше повідомлялося, що на першій вечірці з'явився незвичайний учасник, який заради того, щоб вразити Лесю Нікітюк, підпалив себе. Однак, таким вчинком він не тільки здивував ведучих, але і навіть налякав.

Нагадаємо, що також Никитюк приєднається до Потапа в шоу "Ліпсінк баттл", де замінила Тіну Кароль. Своєю присутністю на шоу ведуча порадувала своїх шанувальників.

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