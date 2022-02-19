Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Алексеем Потапенко (Потап) стала ведущей нового сезона "Липсинг батл", опубликовала сторис с популярной украинской певицей Надей Дорофеевой.

Так, Леся пела и танцевала под новую песню Дорофеевой "Разноцветная", что очень веселило Надю.

"Я поняла! Песня становится хитом, если под нее можно танцевать вот так", - крикнула Леся Никитюк та начала наклонять только головой в разные стороны.

Напомним, что премьера нового трека Нади Дорофеевой "Разноцветная" состоялась 16 февраля. На YouTube канале певицы опубликовали клип, в котором Надя стала блондинкой. Видеоролик просмотрели уже 1 475 115 человек. Стоит заметить, что миллион просмотров клип набрал всего за два дня.

Трек уже занял 11 строчку в ТОП-100 Apple Music в Украине.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако, Кухар, Сердючка и другие оценили фигуру Никитюк в ультра-мини: "Леся Кардашьян".

Напомним, что Никитюк показала свое главное достоинство в эффектном мини: "Ноги на миллион долларов".

Также Politeka писала, что Никитюк рассмешила украинцев, подшутив над своими подружками: неожиданные кадры.