Телеведущая Леся Никитюк показала эффектный образ в платье и поделилась селфи с Потапом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Недавно стало известно, что знаменитость стала ведущей шоу "Липсинк батл" с Алексеем Потапенко (Потапом), который женат на Насте Каменских. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Леся появилась в платье, а образ дополнила роскошным мейкапом, показывая закулисье "Липсинк батл". Звезда сидела на диване, демонстрируя свой лук.

"Просто запомните меня такой. Завтра я буду в халате и без макияжа" - сказала Леся.

На втором фото звезда сделала селфи, сидя перед зеркалом.

А на следующем сторис Никитюк уже валялась рядом с Алексеем Потапенко (Потапом).

До этого Никитюк рассказала, чего ждать украинским телезрителям от их с Потапом дуэта на сцене "Липсинк батл".

"Вы даже не представляете, что будет. Мы превзойдем ваши ожидания. Поверьте, мы работаем для людей...", - поделилась Никитюк.

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