Популярная телеведущая Леся Никитюк рассказала, почему премьеру шоу "Пара на миллион" не состоится в запланированный день.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк стала ведущей нового шоу "Пара на миллион". Её коллегой по шоу стал Роман Мищеряков. Как известно, скоро должна была состояться премьера. Однако, на своей странице в Инстаграм Никитюк заявила, что её придется перенести. Когда теперь выйдет шоу - ведущая не заявляла.

"В связи с событиями последних суток было принято решение перенести дату первого эфира проекту "Пара на миллион"", — заявила Леся Никитюк.

Как известно, именно 22 февраля должна была состояться премьера "Пара на миллион". Ранее сообщалось, что на первой вечеринке появился необычный участник, который ради того, чтобы впечатлить Лесю Никитюк, поджег себя. Однако, таким поступком он не только удивил ведущих, но и даже напугал.

Напомим, что также Никитюк присоединится к Потапу в шоу "Липсинк баттл", где заменила Тину Кароль. Своим присутствием на шоу ведущая порадовала своих поклонников.

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