Ілона Гвоздьова крім того, що відомий хореограф і мама двох дітей, також вона активно веде свій Instagram, передає Politeka.net. Зараз на сторінку артистки підписані 370 тисяч користувачів Мережі.
За зізнанням хореографа, зараз вона отримує багато питань, куди вона поїде разом з сім'єю, якщо настане війна. За словами Ілони Гвоздьової, вони вже вдома і нікуди не переїдуть.
"Я рекомендую вам зараз всім намагатися не дивитися новини, не піддаватися масовій паніці, не жити в страху - це найгірший сценарій вашого життя зараз", - дала пораду зірка.
Ілона Гвоздьова впевнена, уряд вершить долями, а доля кожного залежить тільки від нас самих і наших дітей.
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"Ми не в силах змінити історію і долю, якщо вона така, але можемо прожити її в максимальних фарбах: намагатися виховувати хороших дітей, сказати близьким, як вони нам дороги і як ми любимо їх, радіти блакитному небу і сонцю над головою, займатися улюбленою справою. Але тільки жити, а не закритися в собі і забитися в кут", - написала хореограф.
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