Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева похвасталась своими умениями в одной из школ танцев.

Илона Гвоздева после ухода с шоу продолжает заниматься танцами, передает Politeka.net. Звезда показала, как провела время в одной из школ танцев в компании высокого красавчика - танцора Романа Грицына.

На кадрах Илона Гвоздева с партнером, и другими участниками, устроили "грязные танцы" под песню из одноименного фильма, который стал культовым.

Хореограф была в черном мини-платье с вырезом на спине, подчеркнувшем ее фигуру.

"Спасибо за дуэт", - написала Илона Гвоздева.

"Грязные танцы" - новые мотивы от меня и Романа Грицына", - добавила артистка.

Также хореограф призналась, что приносит ей удовольствие: "Какой же кайф видеть горящие глаза этих прекрасных танцовщиц".

Отметим, Илона Гвоздева занимается танцами с детства. В 2008 году она победила на Чемпионате Украины по фанку, а в 2009-ом приняла участие в шоу «Танцуют все!»-2, в котором вошла в тройку лучших танцовщиц Украины.

А в 2018 году артистка победила в шоу "Танці з зірками" в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. В 2021 году звезда объявила о решении больше не участвовать в проекте.

Напомним, что Илона Гвоздева рассказала, с какими проблемами столкнулась после родов

Также Politeka писала, что Гвоздева раскрыла свой диагноз, из-за которого пока не может вернуться в Украину