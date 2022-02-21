Илона Гвоздева после ухода с шоу продолжает заниматься танцами, передает Politeka.net. Звезда показала, как провела время в одной из школ танцев в компании высокого красавчика - танцора Романа Грицына.
На кадрах Илона Гвоздева с партнером, и другими участниками, устроили "грязные танцы" под песню из одноименного фильма, который стал культовым.
Хореограф была в черном мини-платье с вырезом на спине, подчеркнувшем ее фигуру.
"Спасибо за дуэт", - написала Илона Гвоздева.
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"Грязные танцы" - новые мотивы от меня и Романа Грицына", - добавила артистка.
Также хореограф призналась, что приносит ей удовольствие: "Какой же кайф видеть горящие глаза этих прекрасных танцовщиц".
Отметим, Илона Гвоздева занимается танцами с детства. В 2008 году она победила на Чемпионате Украины по фанку, а в 2009-ом приняла участие в шоу «Танцуют все!»-2, в котором вошла в тройку лучших танцовщиц Украины.
А в 2018 году артистка победила в шоу "Танці з зірками" в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. В 2021 году звезда объявила о решении больше не участвовать в проекте.
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