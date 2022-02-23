Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, какие вопросы получает в связи с нынешней ситуацией в Украине.

Илона Гвоздева помимо того, что известный хореограф и мама двиих детей, также она активно ведет свой Инстаграм, передает Politeka.net. Сейчас на страницу артистки подписаны 370 тысяч пользователей Сети.

По признанию хореографа, сейчас она получает много вопросов, куда она уедет вместе с семьей, если наступит война. По словам Илоны Гвоздевой, они уже дома и никуда не переедут.

"Я рекомендую вам сейчас всем стараться не смотреть новости, не поддаваться массовой панике, не жить в страхе - это худший сценарий вашей жизни сейчас", - дала совет звезда.

Илона Гвоздева уверена, правительство вершит судьбами, а судьба каждого зависит только от нас самих и наших детей.

"Мы не в силах изменить историю и судьбу, если она такова, но можем прожить ее в максимальных красках: стараться воспитывать хороших детей, сказать близким, как они нам дороги и как мы любим их, радоваться голубому небу и солнцу над головой, заниматься любимым делом. Но только жить, а не закрыться в себе и забиться в угол", - написала хореограф.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в мини устроила "грязные танцы" с высоким красавчиком

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