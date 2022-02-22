Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов вже багато років є популярним українським телеведучим. За його спиною безліч проектів, а також фільми, які він сам продюсував.

На своїй сторінці в Instagram ведучий опублікував нове фото. На кадрі він показав себе, а під знімком він вирішив дати рекомендації, як поводитися українцям на цей момент і що не слід робити.

"Страх і паніка - кращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно його чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими у світі! Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій!! Слава Україні", — поділитися Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Сил нам і мирного неба", "Підтримуємо! Намагаємося бути спокійними, але це дуже важко", "А краще зараз не моніторити 24/7 неперевірені новини в телеграмі та фейки", "Спасибі за позитив", "Україна не хоче війни, провокацій немає з нашого боку! Ми за мир і дружбу на планеті! Ми всі за мирне небо і щастя дітей!", "Ми за мир!".

Нагадаємо, що нещодавно Горбунов та його дружина Катя Осадча здійснили мрію їхнього старшого сина – Івана та покатали його на гелікоптері в Києві.

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Також, Горбунов і Осадча закотили грандіозне свято для 5-річного сина: кадри потрапили в Мережу.

Politeka розповідала, Горбунов похвалився модним подарунком від відомої співачки, Осадча точно оцінить.